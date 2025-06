La Mille Miglia passa da Empoli, orari e programma dell'attesa tappa

Il 20 giugno la Storia dell'automobile passa da Empoli. Sarà la tappa della 1000 Miglia a dare il via a un fine settimana (20-22 giugno) ricco di eventi raccolto nel contenitore Empoli Classic - Passione e Motori, che estenderà dal centro storico per poi stabilirsi in piazza Gramsci con tre serate di musica e divertimento.

LA QUARTA TAPPA (fonte 1000miglia.it) - Il quarto giorno, gli equipaggi attraverseranno l’Italia da Est a Ovest. Partiti da Cervia, toccheranno Forlì e Pratovecchio-Stia, per poi attraversare gli Appennini fino a Empoli, dove il percorso in salita incrocerà quello seguito due giorni prima nella discesa verso Roma. Proseguendo verso ovest, la Freccia Rossa raggiungerà San Miniato e Pontedera, per poi arrivare sulla costa tirrenica con il passaggio davanti all’Accademia Navale della Marina Militare a Livorno. Infine, la corsa riprenderà la risalita attraverso Viareggio, concludendo la penultima tappa a Parma. Le auto del Ferrari Tribute concluderanno la tappa Salsomaggiore.

IL PASSAGGIO DELLA 1000 MIGLIA - Il passaggio della carovana di auto classiche avverrà tra le 10 e le 16 circa, con oltre 450 equipaggi che faranno tappa nel centro città. Ecco il percorso: SS67, via G. Masini, via V. Salvagnoli, via Tinto di Battifolle, Piazza della Vittoria, via del Giglio, Canto Guelfo, Piazza Farinata degli Uberti (Controllo Timbro), Canto Pretorio, via Giuseppe del Papa, via Roma, via G. Verdi, via M. Fabiani, via IV Novembre, via Carraia, via del Terrafino, SS67, via 2 Giugno. Al passaggio delle auto sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione, sulle strade comunali del percorso sopra indicato.

EMPOLI CLASSIC - Dopo il transito della 1000 Miglia ci sarà modo di festeggiare in piazza Gramsci, 'arena' dell'evento Empoli Classic - Passione e Motori per tre sere. L'area, che ospiterà concerti e street food, sarà occupata dalle 18 del venerdì fino alla mezzanotte e dalle 10 di sabato 21 e domenica 22 fino a tarda notte. Nel resto del centro (piazza della Vittoria, piazza del Popolo, via Roma e via Salvagnoli) auto e moto raduni e un Mercatino d'Autore in piazza delle Stoviglie.

GLI EVENTI DEL WEEKEND NEL CENTRO - In un parallelo storico, se nel Settecento in vista del Corpus Domini si tenevano corse di cavalli, questo fine settimana i 'cavalli a motore' della 1000 Miglia risuoneranno in tutta la loro potenza in giro per la città. Ma attenzione, la vigilia del Corpus Domini coincide anche con la manifestazione storica più importante della città: il Volo del Ciuco. L'iniziativa si terrà a partire dalle 21 in piazza Farinata degli Uberti con la 'pace' tra Empoli e San Miniato e il classico volo del ciuco di cartapesta realizzato dagli studenti del 'Virgilio' contro la quarta colonna di Palazzo Ghibellino. Nel mezzo, il corteo storico, sbandieratori, esibizioni medievali e tanto divertimento sin dalle prime ore della giornata.

LE DICHIARAZIONI - "Siamo pronti per una grande giornata di eventi, la prima volta in cui la Mille Miglia passa e fa tappa a Empoli - spiega il sindaco Alessio Mantellassi -. È un evento per cui tantissimi appassionati verranno nella nostra città e torneranno anche per il weekend con Empoli Classic, un palcoscenico dedicato alle auto e alle moto d'epoca. Siamo felicissimi di accogliere 'la corsa più bella del mondo' nel nostro centro storico, tra le piazze più belle della Toscana".

"Avevamo promesso tanti eventi per questo 2025 e dopo aver portato novità come Mela Ridens e Luminaria, è il momento della Mille Miglia - commenta l'assessore al Commercio, Adolfo Bellucci -, un evento dalla risonanza internazionale che porterà tantissime persone a conoscere la nostra città. L'iniziativa farà da traino al resto degli eventi per il fine settimana, pensati per portare ancora più persone nelle attività del nostro centro storico. Tanti eventi di qualità per un pubblico numeroso".

"Il passaggio della Mille Miglia è un'occasione importante per il nostro territorio - conclude l'assessore al Turismo, Matteo Bensi -, che si prepara ad accogliere migliaia di turisti appassionati di motori e sensibili al fascino delle macchine d'epoca. La nostra città e le sue piazze saranno una cornice prestigiosa per la Corsa più bella del mondo, con un ricco programma di musica, car show e street food in Piazza Gramsci, la Fiera del Corpus Domini al parco di Serravalle e tante attrazioni per tutte le età. Ci aspetta un fine settimana di festa che si chiuderà con la più antica delle tradizioni popolari empolesi, il 544esimo Volo del Ciuco in Piazza Farinata degli Uberti".

LA VIABILITÀ E LE ORDINANZE - Per l'intero evento Empoli Classic, dalle 8 di venerdì 20 luglio fino alle 1 di lunedì 23 giugno, sarà in vigore il divieto di introdurre, vendere e somministrare bevande in vetro e lattine oltre al divieto di utilizzo di spray urticanti e simili in piazza Gramsci e nelle immediate vicinanze. Lo specifica l'ordinanza 251 del 17 giugno 2025.

Gli orari nel dettaglio sono: venerdì 20 giugno 2025 dalle ore 8:00 alle 1:00 del 21/06/2025; sabato 21 giugno 2025 dalle ore 8:00 alle 1:00 del 22/06/2025; domenica 22 giugno 2025 dalle ore 8:00 alle 1:00 del 23/06/2025

VIABILITÀ MILLE MIGLIA

Ecco le disposizioni dell'ordinanza n. 255 del 18 giugno 2025

PIAZZA A.GRAMSCI

Interno piazza

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 08:00 alle ore 24:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 08:00 alle ore 24:00

VIA SALVAGNOLI

All’altezza dell’intersezione con via Tinto di Battifolle

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 06:00 alle ore

24:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 08:00 alle ore 24:00

PIAZZA DELLA VITTORIA

Dall’altezza delle strisce pedonali davanti alla Banca MPS fino all’intersezione con via Fratelli Rosselli

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 06:00 alle ore

24:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 08:00 alle ore 24:00

All’altezza dell‘intersezione con via Tinto di Battifolle

Obbligo Svolta a SX

All’altezza dell‘intersezione di via Curtatone e Montanara con via Jacopo Carrucci

Obbligo Svolta a DX

VIA ROMA

Primo tratto

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 06:00 alle ore 24:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 08:00 alle ore 24:00



VIA TINTO DA BATTIFOLLE

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti, dalle ore 06:00 alle ore 18:00

VIA DEL GIGLIO

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti, dalle ore 06:00 alle ore 18:00



VIA GIUSEPPE DEL PAPA

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti, dalle ore 06:00 alle ore 18:00

CONSIGLI PER I RESIDENTI - In vista del passaggio di venerdì, si consiglia ai residenti delle zone interessate dai divieti di sosta e transito di parcheggiare già dalla sera del giovedì in aree non interdette, come: piazza Matteotti, via Bisarnella, piazza Guido Guerra, via delle Olimpiadi.

VIABILITÀ EMPOLI CLASSIC

Queste invece le disposizioni dell'ordinanza n. 257 del 18 giugno 2025 per la viabilità per Empoli Classic, diverse per i giorni di sabato e domenica.

Sabato 21 giugno 2025

PIAZZA ANTONIO GRAMSCI

Interno della Piazza

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 08:00 alle ore 24:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 08:00 alle ore 24:00

Esterno della Piazza, lati ovest e sud

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 14:00 alle ore 01:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 14:00 alle ore 01:00

VIA SOCCO FERRANTE

All’altezza dell’intersezione con via Tinto di Battifolle

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 14:00 alle ore 01:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 14:00 alle ore 01:00§

VIA SALVAGNOLI

All’altezza dell’intersezione con via Tinto di Battifolle

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 14:00 alle ore 24:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 14:00 alle ore 24:00

PIAZZA DELLA VITTORIA



Dall’altezza delle strisce pedonali davanti alla Banca MPS fino all’intersezione con via Curtatone e Montanara

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 14:00 alle ore 24:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 14:00 alle ore 24:00

All’altezza dell‘intersezione con via Tinto di Battifolle

Obbligo Svolta a SX

VIA ROMA

Primo tratto

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 14:00 alle ore 24:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 14:00 alle ore 24:00

Domenica 22 giugno 2025



PIAZZA ANTONIO GRAMSCI

Interno della Piazza

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 08:00 alle ore 24:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 08:00 alle ore 24:00

Esterno della Piazza, lati ovest e sud

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 16:00 alle ore 01:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 16:00 alle ore 01:00

VIA SOCCO FERRANTE

All’altezza dell’intersezione con via Tinto di Battifolle

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 16:00 alle ore 01:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 16:00 alle ore 01:00

VIA SALVAGNOLI

All’altezza dell’intersezione con via Tinto di Battifolle

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 09:00 alle ore 20:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 09:00 alle ore 20:00

PIAZZA DELLA VITTORIA

Dall’altezza delle strisce pedonali davanti alla Banca MPS fino all’intersezione con via Curtatone e Montanara

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 09:00 alle ore 20:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 09:00 alle ore 20:00

All’altezza dell‘intersezione con via Tinto di Battifolle

Obbligo Svolta a SX

VIA ROMA

Primo tratto

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 09:00 alle ore 20:00

Divieto di Transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi autorizzati, dalle ore 09:00 alle ore 20:00

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate