La “Rappresentazione dei Santi Giovanni e Paolo” di Lorenzo il Magnifico in scena

Uno spettacolo itinerante che condurrà il pubblico fra spazi interni ed esterni della sede storica dell'Accademia in via Ricasoli 66 con giocolerie, dialoghi, musiche, maschere, costumi, attrezzeria ed effetti speciali. Appuntamento giovedì 19 giugno, ore 17, e in replica venerdì 20 allo stesso orario. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazioni su: https://forms.gle/iL7bGXhYfX71FHRFA (il link è disponibile anche sul sito web dell’Accademia)

La rappresentazione dell’opera, scelta dalla Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti in occasione del Giubileo 2025, celebra il legame tra arte e sacro, ricordando come la Chiesa abbia svolto nei secoli un ruolo di primo piano nella committenza di opere d’arte. Allo stesso tempo è occasione per riportare alla luce un’opera dimenticata, composta da un letterato e mecenate come Lorenzo il Magnifico che, fra le altre cose, fu anche il bisnonno materno del granduca Cosimo I, fondatore - nel 1563 - dell’Accademia delle Arti e del Disegno insieme a Giorgio Vasari, dalla quale ebbe poi origine l’Accademia di Belle Arti.

L'evento, a cura del docente Fabrizio Pompei insieme ai docenti Cristina Borgioli, Andrea Comotti, Sara Dieci, Bruna Gambarelli, Cristina Giorgetti, Francesco Givone, Davide Tito e Antonino Viola, è realizzato con il sostegno della Commissione Cultura del Quartiere 1 Centro Storico di Firenze e con i patrocini del Comune di Firenze, dell’Arcidiocesi di Firenze e del Dicastero della Cultura e dell’Educazione dello Stato Vaticano.

Tutte le fasi di preparazione e rappresentazione si svolgono con il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti dell’Accademia di Belle Arti.

Fonte: Ufficio Stampa