Le librerie 'Rinascita' di Empoli entrano in Ubik. 'Primo' evento con Agnese Pini

La storica libreria Rinascita di Empoli – presente in città con due punti vendita da oltre 40 anni – entra a far parte della grande famiglia delle librerie Ubik, il franchising di librerie indipendenti che con l’ingresso delle due librerie empolesi supera i 180 punti vendita in tutta Italia.

Presente in città dal 1977 e dal 1994 nell’attuale sede di via Cosimo Ridolfi, la libreria Rinascita, con la sua forma di Società Cooperativa con quasi 1000 soci, è ormai parte integrante del tessuto sociale e culturale di Empoli. La sede principale, nel pieno centro storico cittadino, ospita al piano terra la libreria e al piano superiore uno spazio adibito alle presentazioni con i più importanti autori del panorama nazionale e a incontri con i lettori più affezionati, come il Book Club della libreria. Dal 2007, in occasione del trentesimo anniversario dall’apertura, la libreria Rinascita è inoltre presente all’interno del centro commerciale Centro*Empoli Coop.

Il tratto distintivo della libreria Rinascita è, fin dall’apertura, la presenza femminile: dalle tre libraie che hanno cominciato l’avventura nel 1977 fino alle undici attualmente dispiegate nelle due librerie, sono da sempre le donne ad animare la libreria.

“Siamo approdate ad Ubik perché da soli non si va da nessuna parte – affermano le libraie – Con questa scelta possiamo mantenere la nostra identità sfruttando la forza di un gruppo solido e apprezzato dagli operatori del settore e dai lettori”.

Il primo evento organizzato in collaborazione con Ubik sarà l’incontro con Agnese Pini, direttrice dei quotidiani La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno, che presenterà ai lettori empolesi il suo memoir La verità è un fuoco (Garzanti) nella serata di martedì 22 luglio alle 21.30.

Notizie correlate