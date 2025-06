Manutenzione strade: lavori di asfaltatura in via della Pancole a Poggibonsi

Lavori di asfaltatura in via delle Pancole. Prosegue il piano di manutenzioni stradali messo in campo dall’amministrazione comunale. Dopo i lavori di completamento di via Senese (non ancora terminati e che proseguiranno su via Montenero) e il risanamento di una parte di via Montegrappa, di via Carducci nel tratto dei 100 passi, di via Liguria e di una parte di largo Friuli nell’area dei Fosci, il prossimo cantiere riguarderà il rifacimento di via della Pancole nel tratto tra via Marmolada e la strada di Gavignano. Per consentire le operazioni saranno necessarie modifiche temporanee alla viabilità. Per cui, condizioni meteorologiche permettendo, dal 26 giugno al termine dei lavori (ipotizzato per il 3 luglio) dalle 8 alle 18 la viabilità sarà disciplinata a senso unico alternato regolato da semaforo nell’intero tratto di strada (via Marmolada-strada di Gavignano).

“Anche in questo caso un intervento necessario – dice il vicesindaco Fabio Carrozzino – Ringraziamo tutti per la collaborazione che è fondamentale per gestire una intensa fase di cantieri che interessa la città, sia sui sottoservizi a cura dei gestori sia nell’ambito del piano straordinario di manutenzione stradale che abbiamo avviato e su cui abbiamo stanziato risorse. Cercheremo di contenere il più possibile i disagi consapevoli che si tratta di opere attese e che finalmente vengono realizzate”.

Con le variazioni approvate nel settembre 2024 le risorse complessive dedicate alla manutenzione sono state portate a circa 2 milioni di euro, di cui una parte già realizzata. 750.000 euro sono destinati ad interventi di asfaltatura e risanamento stradale su tutto il territorio, con interventi su tante vie. Ulteriori 350.000 euro sono invece destinati, con stanziamento specifico, alla sistemazione della salita a mattoni di San Lucchese. Lavori questi ultimi che saranno preceduti da un intervento di Acque per rifare la rete idrica.

Fonte: Ufficio Stampa

