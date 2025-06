Maturità 2025, prima prova conclusa: tra attualità e testo argomentativo le scelte degli studenti empolesi

Come da tradizione, sulle note di Antonello Venditti è cominciata oggi la maturità per oltre 524mila studenti italiani. La prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi scolastici, ha proposto sette tracce suddivise in tre tipologie: analisi del testo (Tipologia A), testo argomentativo (Tipologia B) e tema di attualità (Tipologia C).

Tra le proposte più rilevanti per l’analisi del testo spiccano una poesia di Pier Paolo Pasolini, tratta dall’appendice ai 'Diari', e un brano in prosa di Tomasi di Lampedusa da 'Il Gattopardo'. Per la tipologia B, dedicata al testo argomentativo, gli studenti potevano confrontarsi con un estratto da 'Gli Anni Trenta' di Piers Brendon, una riflessione di Riccardo Maccioni sul significato del rispetto e un intervento scientifico di Telmo Pievani, Un quarto d’era. La tipologia C proponeva invece due tracce di attualità: un messaggio del giudice Paolo Borsellino, I giovani, la mia speranza, e un articolo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli sul ruolo dell’indignazione nel mondo social.

Domani si prosegue con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo di studio: Latino per il liceo classico, Matematica per lo scientifico, Lingua e cultura straniera 1 per il liceo linguistico e Inglese per gli istituti tecnici a indirizzo turistico.

Anche quest’anno, le tracce più scelte sono state quelle delle tipologie B e C, che offrono agli studenti la possibilità di confrontarsi con argomenti attuali e di esprimere un punto di vista personale.

Ad Empoli, in particolare, ha riscosso molto successo la traccia sul rispetto, proposta nella tipologia B. “Ho optato per quella traccia - racconta Dalia Campinoti -. Mi sarebbe piaciuto affrontare l’analisi del testo, ma non conoscevo bene gli autori. Nonostante ciò, sono fiduciosa”.

Stessa scelta anche per Giulia Gazzarri, studentessa dell’Istituto Fermi: “Ho scelto il testo di Riccardo Maccioni. Ho parlato del conflitto in Medio Oriente, tra Palestina e Israele, e di come il rispetto, nella realtà, spesso non esista”.

Ha invece preferito un’altra traccia della stessa tipologia Dario Spadoni, studente del liceo Virgilio: “Ho scelto quella sul New Deal perché la ritenevo più accessibile. Pasolini mi sembrava troppo difficile e Lampedusa non lo avevamo trattato in classe”.

Scelta diversa per Emanuele e Pietro, anche loro studenti del Fermi, che hanno optato per una delle due tracce di attualità della tipologia C: “Abbiamo scelto quella traccia perché ci sembrava la più adatta a noi e trattava temi che conosciamo meglio”.

Niccolò Banchi

