Maturità 2025: ecco le tracce della prima prova scritta

È iniziata questa mattina la Maturità 2025 per milioni di studenti in tutta Italia. Come sempre ad aprire l’esame è stata la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi scolastici, che ha messo alla prova le capacità di comprensione, analisi e scrittura degli studenti.

Sette le tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità.

Per l’analisi del testo letterario, i candidati hanno potuto scegliere tra una poesia di Pier Paolo Pasolini e un brano de “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, capolavoro della letteratura del Novecento che affronta il tema del cambiamento storico e della decadenza.

Per il testo argomentativo, è stato proposto un brano tratto da 'Gli anni trenta, il decennio che sconvolse il mondo' di Piers Brendon, che invita a riflettere sui cicli storici e le crisi globali. Un’altra traccia prende spunto dall’articolo del caporedattore di Avvenire Riccardo Maccioni, dedicato alla parola dell’anno Treccani 2023, 'Rispetto', che stimola riflessioni etiche e civiche. Tra i testi proposti anche un brano del filosofo Telmo Pievani, dal titolo provocatorio 'Un quarto d’era (geologica) di celebrità', sul rapporto tra tempo, fama e società contemporanea.

Infine, per il tema di attualità, due le proposte: un estratto del discorso 'I giovani, la mia speranza' del giudice antimafia Paolo Borsellino, un invito a credere nel potenziale delle nuove generazioni; e un articolo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli, dal titolo 'L’indignazione è il moto del mondo social. Ma serve a qualcosa?', che affronta il tema molto attuale dell’attivismo online e della partecipazione civica nei social network.

Un mix di spunti classici e contemporanei, che spazia su vari temi tutti a loro modo legati all'oggi. Ora la parola passa agli studenti. Domani la 'seconda prova', specifico per ogni indirizzo di studio, poi si attenderà l'orale.

Buona fortuna a tutti i maturandi!