Mensa scolastica: Sinistra Plurale contro il bando di esternalizzazione del servizio

Il gruppo consiliare Sinistra Plurale di Santa Maria a Monte interviene sulla procedura di bando per affidare il servizio di mensa comunale con la seguente nota.

Nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo assistito all’ennesimo capitolo di una storia che si ripete: questa Amministrazione, come quelle che l’hanno preceduta, continua a cambiare proprio quello che funziona.

La decisione di indire un bando per affidare a privati la gestione dell’intera mensa comunale rappresenta una svolta che ci preoccupa profondamente.

Quello che in passato era considerato un fiore all’occhiello del nostro Comune rischia di perdere le caratteristiche di qualità e attenzione nella preparazione che lo hanno sempre contraddistinto.

Durante il Consiglio Comunale come gruppo di opposizione, abbiamo richiesto dati, cifre e informazioni dettagliate per comprendere le motivazioni di questa scelta, ma non abbiamo ricevuto risposte esaustive.

Temiamo che questa decisione rappresenti più la soluzione ad una incapacità gestionale piuttosto che una scelta strategica pensata per il bene della comunità.

Nello stesso punto all’ordine del giorno è stata affrontata anche la questione degli appalti per palestra e impianti sportivi, definita dall’amministrazione come “un cambio di marcia”.

Anche questa affermazione non può che alimentare le nostre preoccupazioni; ogni volta che abbiamo sentito parlare di cambiamento il risultato è sempre stato un peggioramento dei servizi.

Quello che più ci spaventa è l’assenza di una visione d’insieme e di lungo periodo. Queste decisioni sembrano prese con superficialità, senza considerare le conseguenze future per la nostra comunità e per le nuove generazioni in particolare.

Come forza di opposizione, pur non avendo potere decisionale, riteniamo giusto e doveroso proporre all’Amministrazione un momento di riflessione seria su queste scelte e ci dichiariamo fin da ora disponibili a portare il nostro contributo costruttivo di idee e di proposte.

Il futuro dei nostri giovani e la qualità dei servizi pubblici meritano un approccio più ponderato, trasparente e il più possibile condiviso.

Fonte: Gruppo consiliare Sinistra Plurale

Notizie correlate