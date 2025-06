Metrocittà Firenze, bando di concorso per sei ingegneri

La Città Metropolitana di Firenze ha promosso un bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 (sei) ingegneri con profilo tecnico inquadrati nell’area dei funzionari e delle Elevate Qualificazioni (comparto funzioni locali) per i settori viabilità e strutture edilizie (concorso codice 87) con scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione fissata alle 19 del 25 giugno 2025.

Il testo integrale dell'Avviso è disponibile sul sito della Città Metropolitana di Firenze all'indirizzo: https://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/concorsi/ nell'area "Selezioni in corso" e sul sito della Funzione Pubblica: https://www.inpa.gov.it.