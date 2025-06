Dramma a Terricciola, giovane muore in un incidente stradale

Si chiamava Morgana Ciandri, aveva 29 anni. È morta in seguito a un incidente stradale nella mattina di mercoledì 18 giugno a Aia Bianca, vicino a Terricciola. La giovane era nella sua auto in via del Pino quando è accaduto il sinistro.

Stando a una prima ricostruzione l'auto avrebbe colpito un terrapieno e sarebbe finita in un campo. Ciandri sarebbe stata sbalzata dal mezzo e sarebbe morta sul colpo. I sanitari inviati dal 118 hanno potuto solo constatare il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri.

"Apprendiamo con dolore la terribile notizia della scomparsa di Morgana Ciandri, adorabile ragazza che ha svolto con noi il suo servizio civile e ci ha riempito le giornate di gioia. Non ci sono parole, ci stringiamo alla famiglia in questo momento di forte lutto. Che la terra ti sia lieve Morgana, ci mancherai" scrive la Misericordia di Selvatelle.

Così il sindaco Matteo Arcenni: "Siamo sconvolti e distrutti. La tragedia di questa mattina lascia dentro un dolore inspiegabile. Trovare altre parole è impossibile. L’amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia di Morgana, agli amici e ai conoscenti. È stato indetto lutto cittadino fino a domenica 22 giugno compresa. Ogni festa, manifestazione ed evento è annullato".