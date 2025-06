Municipale Pisa: al debutto il Reparto Nautico in occasione della Luminara di San Ranieri

In occasione della tradizionale Luminara di San Ranieri del 16 giugno, il Comune di Pisa ha ufficialmente avviato il primo servizio operativo del nuovo Reparto Nautico della Polizia Municipale, istituito per garantire una maggiore sicurezza nelle aree fluviali e costiere del territorio comunale. Per la prima volta, la Polizia Municipale ha operato anche lungo il fiume, garantendo una presenza diretta e tempestiva grazie a un'unità navale dedicata. Il servizio è stato svolto in piena sinergia con il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno, assicurando un efficace coordinamento durante tutte le fasi dell’evento.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle competenze attribuite al Comune d Pisa dalla normativa regionale, che affida all’Amministrazione comunale la gestione delle attività di navigazione sul Canale dei Navicelli e sul tratto dell’Arno compreso tra la città di Pisa e la foce.

Il Reparto Nautico proseguirà le proprie attività anche nei mesi estivi, con servizi mirati svolti in collaborazione con le altre autorità competenti, a tutela della sicurezza e del decoro del territorio.

“L’attivazione del Reparto Nautico - commentato il Comandante della Polizia Municipale di Pisa, Elio Cappellini - segna un passo avanti significativo nel rafforzamento delle capacità operative della nostra Polizia Locale. Un progetto ambizioso, nato dall’impegno e dalla professionalità degli operatori, che ci consente di presidiare anche il fronte fluviale della città, in modo moderno e tempestivo”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa