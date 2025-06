Riqualificazione dell’illuminazione pubblica a Pistoia: domani interventi in via dello Specchio e via San Pietro

Prosegue, sul territorio comunale, la sostituzione dei corpi illuminanti tradizionali con quelli a led, nell’ambito di un ampio progetto di ammodernamento che ha già interessato la quasi totalità (circa il 99%) della rete pubblica. Gli interventi, affidati dal Comune di Pistoia a Hera Luce, puntano a ridurre in modo significativo i consumi energetici, contenere i costi di manutenzione e migliorare la qualità dell’illuminazione su tutto il territorio comunale.

Nella giornata di domani, giovedì 19 giugno, la sostituzione dei corpi illuminanti interesserà via dello Specchio, via San Pietro e piazza San Pietro.

Durante l’intervento, che richiederà l’utilizzo di un autocarro con piattaforma aerea, saranno previste modifiche temporanee alla viabilità. In particolare, dalle ore 6 alle 7 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito in via dello Specchio, all’altezza del civico 10. Poi, dalle 9 alle 11, le stesse limitazioni interesseranno via San Pietro e piazza San Pietro. I divieti si applicheranno a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di emergenza e di quelli operativi.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Ufficio Stampa

