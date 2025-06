San Casciano, aperto il bando per la stagione culturale 2025-26 del Teatro Niccolini

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa chiama a raccolta associazioni, compagnie, fondazioni e realtà culturali e artistiche, attive anche nella formazione, per arricchire la stagione di eventi culturali del Teatro Niccolini ed in particolare la sezione fuori abbonamento con la realizzazione di spettacoli, iniziative e progetti che potranno andare in scena nell’anno 2025-2026.

È stato indetto un avviso pubblico che invita tali soggetti, associazioni o anche singoli artisti, a presentare entro e non oltre le ore 12.30 del 14 luglio 2025 proposte legate al settore dello spettacolo e della cultura inerenti il teatro civile, impegnate nella promozione e nella diffusione di linguaggi universali e inclusivi per l’implementazione di nuove tipologie di pubblico e nella realizzazione di finalità umanitarie e benefiche. Gli spettacoli proposti potranno prevedere una bigliettazione ed è ammessa la presentazione di una sola proposta per ciascuna categoria da parte del medesimo soggetto.

La documentazione necessaria alla partecipazione è disponibile sul sito web del Comune: www.sancascianovp.net. La domanda, redatta sulla modulistica predisposta dal Comune potrà essere consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune (via Machiavelli, 56), tramite PEC a comune.sancascianovp@postacert.toscana.it.

“La selezione pubblica - dichiara l’assessora alla cultura Sara Albiani - ci permetterà di accogliere e valutare proposte di qualità provenienti del territorio e da altre aree, nonché programmare con una maggiore organicità gli appuntamenti che andranno a comporre la stagione del fuori abbonamento, una sezione cui teniamo molto per i temi che intendiamo approfondire e trattare come l’impegno civile e la cultura della memoria e l’obiettivo che ci siamo prefissati, ovvero quello di estendere i linguaggi universali e inclusivi e rivolgerci ad un pubblico sempre più vasto”.

Richieste di chiarimenti e informazioni potranno essere rivolte ai seguenti contatti: l.baldini@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it, s.gremoli@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio stampa

