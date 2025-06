Sara Bagnoli da Lajatico vincitrice del premio L’Oréal-Unesco per le donne nella scienza

Sara Bagnoli, dal 2016 al 2021 allieva del corso di Perfezionamento in Fisiologia della Scuola Normale e attualmente assegnista di ricerca in Fisiologia presso il laboratorio Bio@SNS, è una delle sei vincitrici del Premio L'Oréal-Unesco For Women in Science - Young Talents Italia 2025. Il riconoscimento le è stato conferito per la sua ricerca che si focalizza sullo studio dell’invecchiamento cerebrale e delle malattie neurodegenerative.

Giunto alla ventitreesima edizione, il Premio L’Oréal-Unesco, del valore di 20.000 euro, ha l’obiettivo di promuovere il progresso della scienza, in particolare di giovani ricercatrice di età inferiore ai 35 anni residenti in Italia e laureate in discipline nell’area delle Scienze della Vita e della Materia, incluse Ingegneria, Matematica e Informatica.

Originaria di Lajatico, Sara Bagnoli si è laureata in “Biologia Molecolare e Cellulare” all’Università di Pisa, e ha svolto il suo percorso di perfezionamento in Neurobiologia alla Scuola Normale. Il progetto di ricerca “Innovative ex-vivo modelling of aging using a naturally short-lived vertebrate” si occupa di sviluppare un innovativo sistema per lo studio dell’invecchiamento cerebrale mediante coltura a lungo termine di tessuti ex vivo utilizzando come animale modello il pesce teleosteo Nothobranchius furzeri, noto nel campo della ricerca per essere il vertebrato dalla vita più breve che può essere usato in laboratorio. Con questa tecnica sarà possibile selezionare in modo più accurato composti naturali che possano rallentare il processo di invecchiamento del sistema nervoso centrale e combattere le malattie neurodegenerative come Alzheimer e Morbo di Parkinson.

Alla cerimonia di conferimento del Premio L’Oréal-UNESCO For Women in Science 2025, che si è svolta lunedì 16 giugno al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, era presente la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini insieme a Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia; Ninell Sobiecka, Presidente e AD di L’Oréal Italia; Francesca La Rovere, Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco.

Fonte: Ufficio Stampa

