Scritte contro il digitale, i vaccini e le tasse sui muri dell’Agenzia delle Entrate

Nella notte sono comparse scritte contro il digitale, i vaccini e le tasse sui vetri e sui muri della sede dell’Agenzia delle Entrate di via Scirocco a Viareggio. Le frasi, tracciate con vernice rossa, riportavano messaggi come “Tasse da strozzini letali come vax assassini”, accompagnati da simboli riconducibili alla doppia V cerchiata.

La scoperta è avvenuta questa mattina alla riapertura degli uffici. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia scientifica, che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire agli autori.