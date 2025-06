Seconda edizione di 'Calici di Note' al Castello di Poppiano: in scena 'La Metamorfosi dell’Amore'

Nella storica cornice del Castello di Poppiano, venerdì 20 giugno 2025, alle ore 20, si terrà lo spettacolo musicale dal titolo La Metamorfosi dell’Amore che vede Camera Musicale Fiorentina protagonista con il Duo Metropolis, Pierclaudio Fei al violino e Annarita Altavilla al pianoforte. Per l'occasione Giovanna M. Carli ha scritto un nuovo testo prendendo spunto dalle Metamorfosi di Ovidio, Apuleio e Kafka.

"Che si tratti di Amore e Psiche, storia d’amore piena di prove, o di Eco e Narciso, oggi tema attualissimo - commenta la scrittrice - riguarda noi, la nostra ricerca interiore e il nostro modo di porsi in ascolto dell'altro. Leggerò un testo che è nato da una riflessione sulle tematiche della diversità e dell'inclusione, certa che questo impegno tra poesia e sguardo sulla società, possa essere una strada da percorrere per migliorare insieme il mondo in cui viviamo".

La recitazione di Carli dialogherà con le musiche di Antonio Salieri, Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert.

Prenotazione consigliata. Per informazioni: cameramusicalefiorentina@gmail.com

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate