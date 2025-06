Sei nuovi agenti di polizia a Pontedera, il sindaco: "Una buona notizia per la città"

Di seguito le dichiarazioni del sindaco di Pontedera Matteo Franconi sull'arrivo di nuovi agenti di Polizia sul territorio:

"Registro con soddisfazione come il Governo abbia finalmente previsto l'arrivo di nuovi agenti di Polizia per il territorio. Dalle informazioni acquisite 6 nuovi agenti per il commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera (3 in pianta stabile e 3 soggetti ad una successiva verifica tra 4 mesi)".

"Da subito - dice il sindaco - ci siamo messi a disposizione per supportare il Commissariato nella ricerca delle dotazioni funzionali necessarie. Come detto è una buona notizia per la città. A differenza di chi non riesce mai a liberare il proprio vocabolario da parole che trasudano livore e polemica politica, io sono abituato a riconoscere il merito delle azioni utili per la comunità di Pontedera. Da qualunque prospettiva politica provengano".

"Confido - aggiunge Franconi - che lo sforzo fatto per la Polizia di Stato venga mantenuto anche (e almeno) per la sostituzione delle persone che andranno in pensione tra le altre forze dell'ordine della città. La notizia positiva conferma, peraltro, le considerazioni ovvie che non mi stancherò mai di ripetere: la sicurezza e l'ordine pubblico sui territori possono essere garantiti in primo luogo dal Governo e dal Legislatore nazionale: per la dotazione di mezzi e risorse dal lato della prevenzione e repressione; per la costruzione del sistema delle pene e della certezza della loro applicazione dall'altro".

"Noi - conclude Franconi - come tutti gli altri comuni d'Italia con le criticità identiche alle nostre, continueremo a fare quanto possibile, con il massimo impegno, dentro il perimetro delle competenze attribuiteci e con gli strumenti a disposizione. Da ultimo, ma non certo per ultimo, colgo l'occasione per esprimere profonda gratitudine a tutte le donne e gli uomini della Polizia, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco che ogni giorno servono la nostra comunità con dedizione, onore e professionalità."

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

