Si presenta 'La gioia di Arjun' di Iris Hira al Palazzo Ghibellino

Venerdì 20 giugno alle ore 21,15 nella sala del Circolo Amatori Arti Figurative al Palazzo Ghibellino verrà presentato il libro “La gioia di Arjun” di Iris Hira, un racconto che apre alla cultura indiana dell’autrice e che esamina quel contrasto fra le generazioni che comunque agita anche le consuetudini di un popolo che ha tradizioni millenarie. Di queste tradizioni fa parte anche il magico rapporto con la natura in cui è possibile ritrovare la pace.

La giovane autrice empolese, nata nel 2004 dall’unione del padre indiano del Punjab con una nostra concittadina, è certamente esempio di quella cultura aperta a un mondo in cui l’integrazione è certamente un valore che arricchisce la nostra comunità. Da sempre innamorata della scrittura, dopo il liceo Iris ha deciso di dedicarsi al suo primo romanzo che è ambientato nel paese che lei ama. Per certi versi segue le orme del babbo dato che anch'egli aveva già scritto alcune storie per una rivista a tiratura nazionale mentre qui in Italia ha pubblicato un vocabolario bilingue rivelatosi molto utile per la cospicua comunità indiana e per il quale ha conseguito numerosi riconoscimenti.

Presentano il libro di Iris l’antropologa Federica Fernandez, Anna Nocentini della Biblioteca Chigiana, Valeri Fortino e Fabio Valente; Angela Giuntini leggerà brani dell’opera. Seguirà un rinfresco con prodotti tipici indiani.

Fonte: Ufficio Stampa

