Sopresi a vendere alcol dopo le 21, sospesa attività per tre minimarket a Firenze

Attività di vendita sospesa da 2 a 15 giorni. La Polizia Municipale lunedì pomeriggio ha notificato ai gestori di tre minimarket i provvedimenti di stop perché sopresi a vendere alcol dopo le 21: due sono in area Unesco e il terzo in una delle strade interessate dall’ordinanza della sindaca sull’obbligo di chiusura dalle 21 alle 7.

Per le attività in area Unesco i provvedimenti prevedono rispettivamente 2 giorni (si tratta della prima sanzione) e 10 giorni (il gestore ha collezionato tre violazioni). Anche il terzo minimarket è una “vecchia conoscenza” della Polizia Municipale: le pattuglie da ottobre lo hanno infatti sorpreso 4 volte aperto oltre l’orario, ma il gestore era stato anche sanzionato per la vendita di alcolici a minori e denunciato perché aveva cercato di impedire agli agenti di entrare per i controlli tanto che era stato chiuso dalla questura per 15 giorni. E anche il nuovo provvedimento della direzione attività economiche prevede ancora uno stop di 15 giorni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

