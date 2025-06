Tnt Empoli si mette in mostra al 'Città del Santo' di Padova

Appuntamento di rilevanza nazionale per alcuni portacolori 'Categoria' del T.N.T. Empoli, venerdì 20 giugno alla piscina comunale di Padova. La società veneta ha organizzato il 24° trofeo 'Città del Santo', in vasca di 50 metri a otto corsie, dove si misureranno sette concorrenti del club presieduto da Sonia Sireci. Nella sezione femminile, cimente ranno Anita Savino - senior - nei 50, 100 e 200 farfalla; Melania Doccini - ragazze 2 - sui 100 farfalla, 50 e 100 stile. In quella maschile, quindi, prenderanno il via Gabriele Pagliai - ragazzi 14 - nei 100 dorso, 100 e 200 farfalla; Sirio Bartalucci - junior 1 - sui 100 rana, 100 e 200 dorso; Andrea Nania nei 200 dorso, 100 e 200 farfalla; Leonardo Mancini sui 200 misti, 200 dorso e 400 stile; Leonardo Andrea Doccini nei 100 farfalla, 200 e 400 stile: gli ultimi tre junior 2. La manifestazione per le categorie Ragazzi, Juniores e Unica (Cadetti+ Senior), inizierà alle 10 del mattino e proseguirà alle 16 del pomeriggio. La società che avrà guadagnato, con tutti i propri atleti, il punteggio più alto vincerà il trofeo di quest'evento sportivo in onore di Sant'Antonio. Sono pure previsti riconoscimenti alle migliori prestazioni di donne e uomini.

Sempre venerdì 20, ma con prosecuzione sabato 21 giugno, altri biancazzurri saranno impegnati nella settima edizione della 'Swim Cup' a Prato. Andranno in acqua Vittoria Giovannetti nei 50 stile, 100 e 200 rana; Lucia Russetti sui 50, 100 e 200 stile; Ginevra Lavezzo nei 200 stile, 100 e 200 dorso; Lavinia Savino sui 200 stile, 50 e 100 rana; dal canto suo, Domenico Cassiano disputerà 100 farfalla, 100 e 200 stile. La kermesse regionale è stata allestita dal sodalizio pratese Azzurra Nuoto nell'impianto comunale 'Colzi-Martini' in vasca olimpica a otto corsie. Apertura il venerdì pomeriggio alle 15.15 mentre lo stesso giorno è fissato un secondo ciclo di gare in notturna dalle 21.15. Sabato le prove cominceranno rispettivamente alle 8.45 e alle 15.00 per una rassegna numerosa di partecipanti.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio stampa

