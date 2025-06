Turista rapinata nei pressi della stazione a Firenze: arrestato 42enne

Una turista statunitense di 24 anni è stata aggredita e rapinata nella notte nei pressi di via Cennini, a Firenze, mentre rientrava al proprio B&B. Un uomo l'avrebbe colpita alla nuca facendola cadere a terra, per poi sottrarle il cellulare e fuggire. La Polizia, allertata dall’amica della vittima, ha rintracciato e arrestato poco dopo un 42enne di origine brasiliana, già noto alle forze dell’ordine, nei pressi della fermata della tramvia “Strozzi–Fallaci”. L’uomo è stato trovato in possesso del telefono rubato e trasferito nel carcere di Sollicciano.

