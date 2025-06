Un anno con quattromila libri: i numeri dei progetti della Biblioteca di Santa Croce

Sono oltre 4000 i libri che la biblioteca Adrio Puccini di Santa Croce sull'Arno, ha veicolato attraverso i progetti scolastici dell'anno 2024-25. Si tratta di circa 13 progetti di invito e stimolo alla lettura, proposti dalla biblioteca con bambini e ragazzi della scuola dell'obbligo. Le iniziative di invito alla lettura hanno coinvolto tutte le classi dell'istituto comprensivo Santa Croce sull'Arno: dai bambini della primissima infanzia fino ai giovani adolescenti delle scuole secondarie di primo grado.

Il progetto “Le borsine Magiche”, rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia, si è svolto dando ai piccoli alunni un libro da portare a casa e da leggere con i genitori durante i fine settimana, ha coinvolto tre classi e ha veicolati oltre 600 libri nel corso dell'anno scolastico. A fine progetto poi si è svolto anche un incontro tra i bambini e la responsabile della biblioteca comunale Antonella Strozzalupi. Un'iniziativa che abitua il bambino a prende dimestichezza e familiarità con il libro come momento di narrazione e di gioco. Anche il progetto “Leggere per...”, sempre rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria ha contribuito a far conoscere il servizio biblioteca e a proporre la lettura di albi illustrati e brevi storie, coinvolgendo 19 classi e attivando il prestito di 675 libri.

Il progetto “Il gioco dell'oca dei libri” ha messo in circolazione i libri, acquistati dalla biblioteca per essere donati ai bambini alla fine del progetto. Un'iniziativa caratterizzata anche dalla componente ludica, ma sempre finalizzata alla lettura e a familiarizzare con il libro. In questo caso i libri che poi sono stati donati ai bambini di tutte le classi terze delle scuole primarie dell'istituto comprensivo sono stati 154.

“Uno su cinque …scegli il tuo libro”, quest'anno ha compiuto 30 anni, iniziato con la lettura di Orzowei e l'incontro con il maestro Alberto Manzi, il progetto è rivolto alle classi quarte e quinte della scuola Primaria dell'istituto comprensivo ed è stato curato come tutti gli altri dalla biblioteca comunale, che ha organizzato un incontro della responsabile e i bambini delle classi partecipanti, in una mattinata dedicata alla lettura. Nell'arco di 6 mesi i bambini hanno letto i 5 libri proposti e poi hanno votato il loro preferito. In questo caso sono stati veicolati al fine della lettura 294 testi.

Nel mese di Maggio, a conclusione del progetto le classi hanno incontrato Alessandro Vocenzi autore di Una mummia per nemico, risultato il libro maggiormente votato. Anche questo progetto ha previsto che ad ogni bambino venga regalato un libro.

“Leggere per Leggere”, organizzato con la rete Reanet.net, si è concluso con l'incontro con l'autore Francesco D'Amato ed ha coinvolto 7 classi seconde della scuola secondaria di secondo grado.

Durante l'anno la biblioteca ha reso possibile e sostenuto anche altri progetto formativi ed educativi, con la messa a disposizione dei propri libri ai ragazzi che frequentano i corsi di formazione professionale organizzati da Forium, prestando oltre 50 libri, ha organizzato laboratori a Santa Croce e nella biblioteca di Staffoli quasi ogni mese ha allestito vetrine tematiche proponendo percorsi di lettura per i bambini di Santa Croce e della frazione.

Ma i bibliotecari, hanno pensato anche a progetti estivi, per non perdere l'abitudine alla lettura. E' il caso di “Un mare di Libri” per le classi della Primaria e per le prime e seconde classi della Secondaria di primo grado. Dove sono stati proposti molti libri di narrativa contemporanea che i giovani studenti possono trovare in biblioteca e leggere nel periodo estivo. Uno strumento distribuito a oltre 1000 ragazzi molto apprezzato dalle insegnanti.

Altro progetto di rilievo svolto nell'anno scolastico è stato quello delle Classi in visita, dove ai bambini è stata letta una storia e sulla quale poi hanno realizzato un segnalibro da portare a casa, questa iniziativa ha coinvolto le classi dei bambini della scuola dell'infanzia pubblica e privata.

“Una biblioteca che con i soli progetti scolastici veicola oltre 4mila libri in un anno è un successo – commenta l'assessore alla cultura Simone Balsanti - e pensare che dietro a ogni progetto è molto lavoro estremamente qualificato. Questi sono numeri che dimostrano un impegno di tutto il personale a cominciare dalla responsabile, una dedizione che difficilmente si trova in altre realtà per quanto riguarda la biblioteca comunale. Oltre a tutto questo ci sono poi i prestiti agli adulti e le molte iniziative culturali promosse sempre dalla stessa biblioteca. Non è difficile capire, con questi numeri, perché Santa Croce è stata dichiarata città che legge. Come assessore alla cultura sono veramente fiero di questi risultati, perché attraverso questi progetti nelle scuole dell'obbligo, si creano le condizioni perché un domani questi ragazzi siano giovani che continuano a leggere. La lettura è uno dei pochi strumenti che abbiamo per migliorare noi stessi e la nostra condizione, oltre ad essere un divertente strumenti di evasione dalla quotidianità. Non posso, per tutto questo, che ringraziare tutte le persone che lavorano alla biblioteca comunale”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

