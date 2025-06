UniSi, il professor Giuseppe Patota citato tra le tracce della maturità

“Rispetto” è la parola dell’anno Treccani, ed è proprio la citazione della genesi della scelta, fatta dal professor Giuseppe Patota per l’importante enciclopedia, a essere stata oggetto della traccia due per il tema di italiano della maturità 2025.

Patota è professore ordinario di Linguistica italiana del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne dell’Università di Siena, nella sede di Arezzo.

“Essere citati in una traccia dell'esame di maturità è stata una splendida sorpresa ed è anche una grande, inaspettata soddisfazione”, il professor Giuseppe Patota, condirettore con Valeria Della Valle del Vocabolario Treccani, ha commentato in questo modo la decisione ministeriale di dedicare una traccia dell'esame di maturità a "rispetto", scelta da lui e dalla collega Della Valle per l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani come parola dell'anno 2024.

“È una grande soddisfazione – ha spiegato il professor Patota - perché dimostra che con 'rispetto' abbiamo fatto la scelta giusta. Eravamo già stati orgogliosi del fatto che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine 2024 avesse ricordato la scelta della Treccani. Ora siamo felici di poter essere utili a studentesse e studenti, accompagnandole/i a meditare su una parola che è centrale per il vivere civile”.

Giuseppe Patota è inoltre socio corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, accademico della Crusca e dell'Arcadia, membro del consiglio direttivo della Fondazione “I Lincei per la Scuola” e di altre importanti istituzioni. Il Presidente della Repubblica gli ha conferito l’Onorificenza di Commendatore dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".