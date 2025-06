“Uno spettacolo d’estate”, Empoli a tavola e in pista con sagre e feste nelle frazioni

Un’estate straordinaria che porterà le persone fuori, all’aria aperta: nei parchi, nei giardini, nelle piazze. Dal centro alle frazioni: sarà “Uno spettacolo d’estate”.

E dentro agli oltre cento eventi trovano spazio le sagre e le feste delle frazioni per una Empoli che si siederà a tavola per vivere momenti conviviali insieme e per le tante persone che sceglieranno di scendere in pista e ballare le canzoni preferite.

Calendario alla mano: a Marcignana serate danzanti fino a settembre, dal venerdì alla domenica; poi fino al 29 giugno è in corso la sagra del ranocchio, il 19 luglio, Marcignana Insieme, serata di ricreazione all’insegna della buona cucina, dalle 19 e a settembre, spazio alla Sagra dell’Anatra Muta; a Monterappoli l’estate al Torrino con spettacoli e esibizioni, sempre alle 21.15, le ultime date da non perdere sono il 23, il 26 e 27 giugno.

A luglio, da giovedì a domenica, dalle 21, Estate a Ponte a Elsa con tornei di carte, spettacoli teatrali, tombola e serate di ballo: ci sarà un gran da fare! A Cortenuova, invece, il 2-3-4 e 23-24 luglio, è il Luglio Cortinovese: spazio alla festa del mare con street food, musica e tombolone, al quale non si rinuncia.

Nella frazione di Pagnana sarà ‘Pagnana in piazza’, dal 4 luglio al 31 agosto, tante iniziative culturali e di intrattenimento per grandi e piccini. Nel giardino delle Mura di Pontorme ci sarà il Luglio Pontormese, le date da segnare in agenda sono: 4, 11, 18, 25 luglio. Nel borgo antico sono in programma serate di musica, spettacoli e performance teatrale di Gianmaria Vassallo. A settembre, sempre a Pontorme, tornerà la tradizionale festa con la rievocazione del ‘Volo del becco’ (dal 5 all’8 settembre).

La frazione di Casenuove (17-31 agosto) si animerà con la famosa e ‘buonissima’ Sagra del Bombolone.

Il cartellone completo "Uno spettacolo d'estate"

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

