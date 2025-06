Accoltellato mentre passeggia con la fidanzata a Firenze

Un uomo di 34 anni, di origine serba, è stato accoltellato alla schiena mentre passeggiava con la fidanzata ieri sera in via Tre Pietre, vicino al cimitero di Rifredi, a Firenze. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Careggi: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta da parte di sconosciuti che si sono poi dileguati. La vittima non ha saputo fornire motivazioni per l’accaduto. Sull’episodio indaga la polizia.

