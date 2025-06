'Architetture dell’acqua nel medioevo italico', conferenza a San Miniato

Sabato 21 Giugno 2025 alle ore 17,30 presso la sala Torello Pierazzi in Palazzo Grifoni si terrà il quarto appuntamento del ciclo di conferenze “Storia, Lettere, Scienze ed Arti” organizzato dall’Accademia degli Euteleti in questo anno 2025.

Il Prof. Francesco Salvestrini, Ordinario dell’Accademia degli Euteleti parlerà sul tema Architetture dell’acqua nel medioevo italico.

La conferenza, incentrata sull’Italia comunale dei secoli XIII e XIV, vuole mostrare come in questa realtà la gestione pubblica delle acque interne e delle risorse idriche costituisse uno strumento politico in mano ai ceti dirigenti, i quali ‘monumentalizzarono’ le architetture connesse all’uso di tale prezioso elemento, facendone esempi di buon governo ed espressioni del potere. Si esamineranno, in particolare, le differenze fra le regioni italiane, evidenziando come la penisola e le isole abbiano conosciuto una vera e propria ‘civiltà dei ponti’ a nord dell’Appennino settentrionale e una ‘civiltà delle fonti’ a sud del medesimo. Francesco Salvestrini è professore ordinario di Storia medievale presso il Dipartimento SAGAS dell’Università di Firenze. Si occupa in particolare di storia ecclesiastica, sociale e ambientale dell’Italia e dell’Europa tardomedievali, nonché del diritto comunale di molte città italiane, con attenzione alle traduzioni dal latino al volgare, all’erudizione storica sul Medioevo in età moderna e contemporanea e alle implicazioni sociali e culturali della committenza artistica fra XIII e XVI secolo.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate