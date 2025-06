Argentario: inaugurato il Bike Village di Tommasini, in collaborazione con Miramis

Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, alla presenza tra gli altri di Chiara Orsini, Assessore al Turismo, Cultura e Commercio del Comune di Monte Argentario, il taglio del nastro per il nuovo Bike Village, iniziativa di Tommasini, storica azienda produttrice di biciclette artigianali con sede a Grosseto, che vede come partner Miramis, brand di ospitalità di lusso del Gruppo svedese Qarlbo AB.

Realizzato tra Porto Ercole e Porto Santo Stefano, sulla Strada Provinciale 161 all’altezza di Santa Liberata, l’hub è dotato di 500 bici che potranno essere noleggiate per vivere e conoscere il territorio da una prospettiva diversa, in modo ecosostenibile e divertente: per rispondere a diverse esigenze di esperienza ricercata ed essere accessibile per ogni livello di preparazione, sono disponibili e-bike, mountain bike, gravel e bici da corsa.

Il servizio di noleggio è pensato sia per gli ospiti delle strutture ricettive di Miramis (LA ROQQA e Torre di Cala Piccola), sia per gli altri operatori attivi nell’ospitalità dell’Argentario che intendono offrire un nuovo servizio di qualità, con l’obiettivo di promuovere l’iniziativa ai turisti interessati a conoscere più da vicino la natura variegata della penisola dell’Argentario, la laguna di Orbetello e le colline della Maremma, unendo la passione per la bicicletta.

Un’attenzione particolare è, inoltre, riservata ai residenti del Comune di Monte Argentario, a cui sarà riservato uno sconto del 15% sul noleggio, un modo concreto per coinvolgere la comunità locale e renderla parte del progetto che intende posizionare l’Argentario come nuova destinazione turistica per gli amanti della bicicletta.

Grazie alla collaborazione con Tommasini, Miramis potrà arricchire la propria offerta di ospitalità, proponendo itinerari ciclistici originali e inaspettati con guide locali esperte, consolidando il coinvolgimento del Gruppo Ciclistico Monte Argentario, altra importante realtà locale. Per i ciclisti più preparati, Massimiliano Lelli – celebre veterano del Tour de France e del Giro d’Italia, nonché residente locale – guiderà personalmente i partecipanti, offrendo un coaching e percorsi su misura, adattati al livello e agli obiettivi individuali. L’avventura può iniziare direttamente dallo storico stabilimento Tommasini, dove gli ospiti potranno toccare con mano la maestria artigianale, scegliere la bicicletta ideale per la giornata e pedalare attraverso i paesaggi unici della Maremma.

Chiara Orsini, Assessore del Comune di Monte Argentario, commenta: «Oggi inauguriamo non solo un servizio e un’attività, ma una visione: l’Argentario che si pedala, si respira e si scopre curva dopo curva. Il Bike Village rappresenta un passo concreto verso un turismo sempre più esperienziale e sostenibile. Questo è sicuramente in linea con quanto l’amministrazione sta portando avanti, puntando sul cicloturismo come leva di sviluppo territoriale, qualità dell’offerta e valorizzazione delle nostre bellezze naturali, tutto l’anno».

Alessandro Enginoli, proprietario di Tommasini Bikes, afferma: «Sin dall’inizio abbiamo creduto fermamente nel progetto del Bike Village, consapevoli del fatto che mettere a disposizione dei residenti e dei turisti delle biciclette di fattura artigianale come quelle che produciamo da quasi 70 anni, sia già di per sé un’esperienza da provare. Se a questo, aggiungiamo il territorio unico in cui siamo, la collaborazione con partner come Miramis che credono e condividono con noi il valore della cura del dettaglio e un servizio d’eccellenza per il cliente, siamo convinti che l’Argentario avrà ottime chance per diventare una meta ambita, anche per chi ama pedalare».

Stefano Cuoco, CEO di Miramis Hospitality, aggiunge: «In Miramis, crediamo che un’ospitalità indimenticabile significhi creare esperienze che lascino un segno profondo nei nostri ospiti. L’idea di puntare su un’offerta che promuova l’attività ciclistica nasce proprio dalla consapevolezza di essere in un luogo magnifico che va vissuto a ritmo di pedalata e scoperto attraverso tragitti insoliti, per poterne apprezzare appieno il valore e l’autenticità. Siamo molto orgogliosi di collaborare con leggende come Tommasini e Massimiliano Lelli, in quanto ci danno l’opportunità di concretizzare la nostra visione che intende valorizzare il potenziale di location straordinarie, combinando design di pregio e servizi di alto livello e personalizzati per gli ospiti, con un profondo rispetto per la comunità locale e l’ambiente».

«Ho pedalato in tutto il mondo, ma ci sono pochi luoghi che offrono questa combinazione di bellezza naturale e una così grande varietà di terreni ciclabili», racconta Massimiliano Lelli. «L’Argentario rappresenta un’esperienza eccezionale e infinitamente gratificante per ogni ciclista. Sono davvero entusiasta di condividerla con gli ospiti di Miramis e di dar loro la possibilità di migliorare la propria tecnica in sella».

Conclude Maurizio Rosi, Presidente del Gruppo Ciclistico Monte Argentario: «Siamo entusiasti della collaborazione con Miramis che continua ad ampliarsi di anno in anno, arricchendosi anche grazie ad iniziative coerenti e utili come il Bike Village di Tommasini. Ciò contribuirà non solo a valorizzare l’Argentario, ma anche il nostro impegno, svolto con grande passione e dedizione, volto a creare percorsi unici che hanno già catalizzato l'attenzione di eventi e competizioni di ciclismo internazionali».

