Arte e cure palliative: le pitture di Catia Casadio a Fucecchio

Nei giorni 20 e 21 giugno, dalle 17 alle 22 presso il Palazzo delle Arti a Fucecchio, avrà luogo l'esposizione delle opere di Catia Casadio, dal titolo "Nei Colori, Vivo".

Le opere sono state realizzate all'interno del progetto di Arteterapia del Colore presso l'Hospice San Martino di Empoli, in collaborazione con l'arteterapeuta Nada Rugiati dell'Ente di Formazione in Arteterapia del colore-Scuola di Luca.

L'esposizione delle pitture di Catia è un'occasione per far conoscere e per sensibilizzare la cittadinanza alla realtà delle cure palliative e apprezzare il valore dell'arteterapia in un contesto come l'Hospice.

Il percorso individuale intrapreso da Catia nei mesi di degenza è significativo e sorprendente per la sua ricchezza.