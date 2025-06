La Bottega di Geppetto ottiene la certificazione per la qualità dei processi gestionali e organizzativi

“La Bottega di Geppetto” del Comune di San Miniato ha ottenuto il rinnovo della certificazione ISO 9001:2015, standard internazionale che attesta la qualità dei processi gestionali e organizzativi. Un risultato che conferma l’impegno costante dell’Istituzione, da anni punto di riferimento nel settore educativo e dei servizi per l’infanzia locale, nazionale e internazionale, nel garantire livelli elevati di qualità, sicurezza e attenzione verso i bambini, le bambine, le famiglie e il personale educativo.

“La certificazione ISO 9001:2015 è lo standard più famoso ed utilizzato a livello internazionale per i sistemi di gestione della qualità di tutto il mondo ed è necessario per il miglioramento continuo e costante dei servizi – spiegano il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli e l'assessore alla scuola, Matteo Squicciarini -. Il nostro Centro si occupa di curare il coordinamento pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune, il coordinamento gestionale e pedagogico zonale del Valdarno Inferiore oltre alla diffusione dell’approccio di San Miniato all’educazione dei bambini e delle bambine attraverso la pubblicazione di volumi, la collaborazione con enti pubblici e privati per la qualificazione dei servizi educativi e l’organizzazione di seminari, convegni e percorsi formativi. Ottenere questa certificazione non è solo un riconoscimento formale, ma la conferma di un modello gestionale efficace, fondato su obiettivi chiari, monitoraggio continuo e miglioramento costante. È un motivo di orgoglio per tutta la comunità, ed è frutto del lavoro quotidiano di un team competente e appassionato, che mette al centro il benessere dei bambini, delle bambine e la collaborazione con le famiglie, e una garanzia di trasparenza e qualità per tutto il nostro operato”.

La Bottega di Geppetto si conferma così una realtà solida e virtuosa, capace di coniugare tradizione educativa e innovazione gestionale, al servizio della comunità di San Miniato.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

