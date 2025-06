Certaldo, al via la fase finale del maxi-investimento da 2,5 milioni per il rinnovo delle reti idriche

Si avvia verso la conclusione il maxi-investimento da oltre 2,5 milioni di euro promosso da Acque, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Certaldo, per il rinnovo delle reti idriche del territorio. Un insieme di interventi complessi, finalizzati a migliorare la qualità, la continuità e la sostenibilità del servizio, tramite la sostituzione di vecchie condotte con nuove infrastrutture moderne e resilienti. Con quattro lavori già terminati o in dirittura d’arrivo, e un ultimo in piena attività, il progetto si avvicina al traguardo di un sistema idrico più efficiente. Tutti gli interventi, progettati da Ingegnerie Toscane, sono co-finanziati dal PNRR nell’ambito di “Digital4zero”, progetto indirizzato alla digitalizzazione degli acquedotti, all’efficientamento energetico e alla riduzione delle perdite, con un impatto positivo anche sull’ambiente.

Via Lucardese, Petrazzi e via Romana

Erano stati tra i primi interventi a partire, quelli in via Lucardese e in località Petrazzi, e sono stati i primi a essere ufficialmente conclusi. In via Lucardese (365mila euro d’investimento), sono stati sostituiti circa 560 metri di condotte, migliorando non solo il servizio nella zona, ma anche l’interconnessione tra le reti idriche di Certaldo e Montespertoli. A Petrazzi (600mila euro), il nuovo collegamento tra gli acquedotti di Certaldo e Castelfiorentino - con una nuova tubazione lunga oltre un chilometro - è già in funzione, con benefici concreti per flessibilità e disponibilità della risorsa, soprattutto nei periodi siccitosi. A questi si aggiunge via Romana (430mila euro): lavoro terminato nei giorni scorsi, dopo la sospensione dell’erogazione idrica per il collegamento di 490 metri di nuove condotte alla rete idrica esistente.

Via Cavallotti e San Donnino

In via Cavallotti (investimento da 760mila euro) le attività sono alle battute finali: in fase di ultimazione la nuova condotta lunga oltre un chilometro. L’obiettivo è quello di sostituire una porzione significativa di rete idrica deteriorata, migliorandone l’efficienza e riducendo il rischio di perdite. È invece iniziato più di recente il progetto a San Donnino (390mila euro), quinto e ultimo intervento previsto dal piano di Acque. Si tratta di un’opera strategica per realizzare un’ulteriore interconnessione tra le reti idriche di Certaldo e Barberino Val d’Elsa, riducendo la dipendenza da rifornimenti con autobotti nel periodo estivo e aumentando la sicurezza dell’approvvigionamento. Per entrambi i lavori, la conclusione è prevista entro luglio.

“Siamo orgogliosi di vedere il progetto di rinnovo delle reti idriche di Certaldo entrare nella sua fase finale - spiega il presidente di Acque, Simone Millozzi - Un investimento strategico che rappresenta un passo concreto verso un servizio idrico sempre più efficiente, continuo e sostenibile. Grazie anche alla collaborazione con l’amministrazione comunale e al supporto del PNRR, siamo impegnati per un futuro del servizio sempre più sicuro e resiliente”.

“Questo importante investimento sulle reti idriche - sottolinea il sindaco Giovanni Campatelli - rappresenta un passo decisivo per la modernizzazione delle nostre infrastrutture e per la tutela di un bene prezioso come l’acqua. Si tratta di un progetto che abbiamo fortemente sostenuto, capace di migliorare concretamente la qualità del servizio per i cittadini, ridurre gli sprechi e rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento, anche in vista delle sfide poste dai cambiamenti climatici. Ringrazio Acque, Ingegnerie Toscane e tutti i tecnici coinvolti per la professionalità dimostrata, così come il Governo per il co-finanziamento PNRR che ha reso possibile la realizzazione di questi interventi in tempi rapidi. Certaldo guarda al futuro con infrastrutture più efficienti e sostenibili”.

Il nuovo ponte sull’Elsa

In parallelo al piano di rinnovo delle reti idriche, sul territorio di Certaldo Acque sarà chiamata a intervenire anche nell’ambito dei lavori per il nuovo ponte sull’Elsa. Dovranno infatti essere spostati un tratto della condotta di adduzione che serve Certaldo-capoluogo e tre tubazioni secondarie, realizzando anche una nuova viabilità di accesso alla centrale idrica Baccana.

Fonte: Acque SpA - Ufficio stampa

Notizie correlate