Costringe la madre a restare chiusa in camera, arrestato 52enne

Un uomo italiano di 52 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Signa per maltrattamenti in famiglia, dopo un grave episodio avvenuto a Sesto Fiorentino. L’uomo avrebbe costretto la madre convivente a rimanere chiusa nella sua camera da letto e, al suo rifiuto, l’avrebbe aggredita fisicamente, per poi chiuderla a chiave nella stanza.

Nonostante fosse rinchiusa, la donna è riuscita a contattare il 112, riferendo in lacrime agli operatori della Centrale Operativa di essere stata aggredita dal figlio. Secondo quanto raccontato, l’uomo le avrebbe imposto di non uscire dalla stanza per futili motivi e, al netto rifiuto, sarebbe andato su tutte le furie, insultandola, minacciandola e aggredendola.

I militari sono intervenuti tempestivamente e hanno tratto in arresto l’uomo. Le indagini hanno rivelato che non si trattava di un episodio isolato: negli ultimi tempi le aggressioni e i comportamenti violenti del figlio nei confronti della madre erano diventati sempre più frequenti.

L’uomo è stato condotto in carcere ed è attualmente a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, in attesa dell’udienza di convalida.