Disagi al capolinea di Cisanello: bus bloccati da auto in sosta vietata, Autolinee Toscane segnala l’accaduto

At- autolinee toscane informa di aver dato mandato ai propri uffici legali di valutare se sussistano le condizioni per denunciare per interruzione di pubblico servizio e risarcimento danni i proprietari degli autoveicoli che in divieto di sosta hanno bloccato i bus at-autolinee toscane, impedendo il regolare servizio di trasporto pubblico su gomma (si vedano foto).

I fatti si sono verificati ieri mattina, mercoledì 18 giugno 2025, attorno alle 10,30 nella zona dell’Ospedale di Cisanello Pisa. Varie autovetture parcheggiate in divieto di sosta nella rotonda nei pressi del capolinea dell’ospedale di Cisanello, hanno impedito la manovra e quindi il passaggio dei bus della Linea 1+. Solo dopo l’arrivo della polizia municipale il servizio di tpl è potuto riprendere regolarmente attorno alle ore 11,32. Tuttavia, nel frattempo erano state soppresse le corse Cisanello - Stazione – Pietrasantina – Stazione. Mentre le corse delle linee 1+ e 14 sono state deviate verso Via Aldo Pinchera e Via Mario Selli aumentando i tempi di percorrenza a danno dei clienti del trasporto pubblico locale su gomma.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa