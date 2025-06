Dopo 'foglio di via' da Chianciano Terme chiede di essere rimpatriato, 30enne torna in Senegal

Un cittadino senegalese di 30 anni è stato rimpatriato nel suo Paese con un volo partito dall’aeroporto di Roma Fiumicino, dopo aver aderito al programma di Rimpatrio Volontario Assistito, gestito dalla Prefettura di Siena in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM).

L’uomo, regolarmente soggiornante in Italia dal 2022 grazie a un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, era stato coinvolto in episodi ritenuti preoccupanti per l’ordine pubblico, avvenuti lo scorso aprile a Chianciano Terme. In seguito a tali fatti, la Polizia di Stato del Commissariato di Chiusi – Chianciano Terme gli aveva notificato una misura di prevenzione del divieto di ritorno nella cittadina per 4 anni, emessa dal Questore di Siena Ugo Angeloni, per motivi legati alla sicurezza pubblica.

Nonostante il rispetto della misura imposta, il cittadino senegalese si è successivamente rivolto volontariamente al Commissariato, esprimendo l’intenzione di lasciare l’Italia. Da lì è stato avviato il percorso di rimpatrio, che ha comportato anche la revoca del permesso di soggiorno, a seguito della rinuncia formale alla protezione sussidiaria.

Ieri, gli agenti del Commissariato lo hanno accompagnato fino all’imbarco all’aeroporto di Fiumicino, da dove è partito su un volo diretto a Dakar, completando così l’intera procedura in modo regolare e coordinato.