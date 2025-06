Quarant'anni dopo, le 'leggende' cestistiche del Bar Azelio si ritrovano

Dopo 40 anni si sono ritrovati i leggendari campioni di una squadra di basket che a metà anni '80 ha scritto una pagina leggendaria di questo sport: il Bar Azelio di Empoli.

Era un gruppo di amici tutti, giocatori di basket, che si ritrovava in questo Bar. Quei ragazzi proprio lì decisero di fondare una loro squadra partendo dal niente e, grazie appunto al Bar Azelio che li sponsorizzò, riuscirono a iscriversi al Campionato di Prima Divisione.

Come in tutte le favole che si rispettano ,alla fine della stagione dopo uno spareggio al cardiopalma ottennero il pass per la serie superiore, La Promozione.

Mercoledì 18 giugno si sono ritrovati al Bar Azelio che nonostante il cambio gestione li ha accolti e abbracciati come ai vecchi tempi.Fra i giocatori anche Freddy Lavezzo, speaker di Radio Lady.