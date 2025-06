Fermato con circa 63 grammi di hashish, arrestato 29enne

A Firenze, il 18 giugno, i carabinieri di Palazzo Pitti hanno arrestato in piazza del Carmine un cittadino tunisino di 29 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. L’uomo, già noto per precedenti analoghi, è stato controllato durante un servizio di pattuglia e trovato in possesso di un panetto di circa 63 grammi di hashish. È stato arrestato in flagranza per violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 e condotto nella camera di sicurezza della caserma di Santa Maria Novella, in attesa del rito direttissimo.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: