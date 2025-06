Firenze Fiera: approvato il Piano di Rilancio e Sviluppo 2025-2028

Il Consiglio di Amministrazione di Firenze Fiera ha approvato il Piano di Rilancio e Sviluppo 2025-2028, che prevede un aumento di capitale per 6.350.000 di euro.

Il programma dell’aumento di capitale comprende, tra le altre cose, la realizzazione di tensostrutture in Fortezza per compensare la diminuzione degli spazi in ragione dei lavori in essere e investimenti sull’innovazione tecnologica e digitale, al fine di aumentare la qualità e la competitività del quartiere fieristico.

“Dopo il buon risultato del bilancio 2024 – dichiara il presidente Becattini - la società mette in campo un altro strumento per la stabilizzazione e lo sviluppo”. ”A nome del Consiglio di Amministrazione – conclude Becattini - ringrazio gli azionisti e i dipendenti per il lavoro svolto e per le ulteriori innovazioni che porteremo avanti tutti insieme”.

Fonte: Firenze Fiera S.p.A.