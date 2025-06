Gattile Empoli, i Comuni dell’Empolese Valdelsa si uniscono all’appello per 'accogliere' i cuccioli

In questi giorni le volontarie e i volontari del gattile municipale di Empoli hanno lanciato un accorato appello a tutta la cittadinanza dell’empolese valdelsa per la situazione attuale che si è mano a mano creata, diventando complessa e difficile nella gestione.

All’interno della struttura il numero degli ospiti è saturo e in questo momento ci sono ben 130 cuccioli che hanno bisogno di spazio, cibo e accudimento, in più ci sono i gatti adulti. Che cosa chiedono? Stalli casalinghi, un piccolo spazio va benissimo, almeno per qualche settimana, per i piccoli gattini fino al loro svezzamento.

Per questo le amministrazioni comunali dell’Empolese Valdelsa si uniscono all’appello e faranno ognuna la propria parte.

Da Empoli le parole dell’assessora con delega alla tutela degli animali, Laura Mannucci: “Ringrazio l'associazione Aristogatti per il lavoro costante e prezioso che svolgono sul territorio. Mi unisco all'appello per trovare stalli per i cuccioli ma non solo, risulta fondamentale in questa situazione la sterilizzazione dei gatti domestici. La situazione sta diventando fuori controllo anche per questo motivo. La comunità ha dimostrato grande sensibilità su questo tema e ringrazio chiunque si metterà a disposizione”.

Per coloro che vorranno offrire stallo, è possibile contattare il numero telefonico 338 3244769.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

