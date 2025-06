Anche il gelato diventa inclusivo, a Empoli arriva 'Gelaut'

Il gelato può essere simbolo di inclusione? Sì, grazie a Gelaut. Venerdì 27 giugno alle 17.30 a Empoli in piazza della Vittoria sarà inaugurato proprio Gelaut, un progetto promosso dalla Cooperativa Sociale La Pietra d’Angolo per favorire l’inserimento lavorativo e l’autonomia di giovani con disturbo dello spettro autistico, attraverso un chioschino di gelati che sarà itineranti. All'inaugurazione sarà offerto un gelato a tutti i presenti, per condividere insieme il gusto di un progetto che unisce inclusione e territorio.

Gelaut avrà come 'sede' un apino customizzato per la vendita di gelato, che diventerà un vero e proprio strumento di inclusione, formazione e crescita personale. Grazie alla collaborazione con Sammontana, che offre il gelato come materia prima, "i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere sul campo competenze relazionali, gestionali e operative in un contesto protetto ma reale", spiegano da La Pietra d'Angolo.

Così spiegano dalla cooperativa sociale sanminiatese: "L’iniziativa nasce da un lungo lavoro educativo individualizzato, che ha portato alla costruzione di percorsi personalizzati orientati all’autonomia e all’integrazione sociale inserito nell’ambito di una co-progettazione con SdS Empolese Valdarno Valdelsa e altri soggetti ETS locali. Dopo una prima fase di orientamento e formazione, i beneficiari sono ora pronti a confrontarsi con un’esperienza concreta, visibile e accessibile alla cittadinanza. Ma soprattutto buona per tutti".

