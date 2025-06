Gemellaggi, delegazioni di Iglesias e Unna in visita a Pisa

Una delegazione del Comune di Iglesias in Sardegna, e una delegazione della città di Unna in Germania, entrambe gemellate con Pisa, hanno fatto visita al Comune di Pisa in occasione dei giorni della Luminara e del Palio di San Ranieri. Ad accoglierli, con il tradizionale scambio di doni, il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore con delega ai gemellaggi Riccardo Buscemi e i consiglieri comunali Lorenzo Vouk, Giovanni Pasqualino e Maurizio Nerini.

«Grazie di avere accolto il nostro invito di partecipare ai solenni festeggiamenti per la festa di San Ranieri – ha dichiarato l’assessore Buscemi -. Per noi Pisani Ranieri è una persona importantissima: apparteneva al popolo, era uno della sua gente, un mercante, un laico che è diventato Santo. Dopo aver vissuto 20 anni in terra santa come eremita, fu invitato dai suoi concittadini Pisani a tornare in patria per comporre le feroci liti tra i diversi schieramenti che attanagliavano la città. Ranieri non si voltò indietro e accolse l'invito: tornato a Pisa visse ancora sette anni in città, si prodigò per portare la serenità e la concordia tra i suoi concittadini, mettendosi in ascolto di essi. A Ranieri uomo di pace, a disposizione dei suoi concittadini, invito a ispirarci: i solenni festeggiamenti che da secoli gli tributiamo ci ricordino il suo messaggio di pace per il vivere sereno delle nostre comunità. Tutti insieme, viviamo e governiamo in concordia nelle nostre comunità, e costruiamo l'amicizia e la fratellanza, a cominciare dai nostri gemellaggi.»

