'Giuliano Scabia e Nutrire dio', tavola rotonda al Mad

Venerdì 20 giugno ore 17.00, al MAD di Firenze, la tavola rotonda su "Giuliano Scabia e Nutrire dio", un momento di riflessione a partire dai materiali in mostra fino al 16 luglio, insieme a Gianfranco Anzini, Massimo Marino, don Francesco Ricciarelli, Andrea Mancini, don Andrea Bigalli.

Sarà un momento per discutere su l'intenso rapporto tra Scabia e il sacro, che lo attraversò per tutta la sua vita, poetica e umana, anche attraverso il dialogo con due sacerdoti che l'hanno conosciuto e che hanno lavorato sulla sua eredità di scrittore, uno dei più importanti dell'Italia del dopoguerra.

Anzini, Marino e Mancini (curatore della mostra) parleranno di Scabia ancora più dall'interno, puntando in particolare sui quattro corsi universitari intorno alla figura di Dioniso, che sono alla base del laboratorio che sarà tenuto da Gianfranco Anzini dall'1 al 5 luglio, sempre presso il Mad.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate