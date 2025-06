Condanna definitiva a 10 anni per Giacomo Franceschi: appiccò l'incendio sul Monte Serra

Confermata la condanna in via definitiva a 10 anni per Giacomo Franceschi, ex volontario del GVA di Calci, ritenuto responsabile dell’incendio che tra il 24 e il 25 settembre 2018 distrusse oltre 1000 ettari di bosco sul Monte Serra. Dopo aver già trascorso quasi due anni in custodia cautelare, Franceschi è stato trasferito nei giorni scorsi nel carcere di Pisa per scontare il resto della pena. La notizia è stata riportata da La Nazione.

L’imputato si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, ma la Corte di Cassazione ha respinto l’ultimo ricorso, confermando la sentenza d’appello emessa nel giugno 2024. In secondo grado la pena era stata ridotta da 12 a 10 anni, con l’assorbimento del reato di disastro ambientale in quello di incendio boschivo. Ora dovrà scontare i restanti 8 anni di pena.

Sul fronte della prevenzione, la Regione Toscana ha anticipato al 21 giugno il divieto di accensione fuochi e abbruciamento di residui vegetali, che resterà in vigore per tutta l’estate. Nel Comune di Calci, grazie a un finanziamento regionale di 133mila euro, ha acquistato una trinciatrice forestale per eliminare rovi, arbusti e materiale vegetale infestante nelle zone boscate.

