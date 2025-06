Ladri in azione a Firenze in casa dell'ex sindaco Nardella

I ladri sono entrati nella casa a Firenze dell'ex sindaco e oggi europarlamentare del Pd Dario Nardella. Il colpo risalirebbe alla notte tra sabato e domenica scorsi, in casa non c'era nessuno, era presente solo il cane in giardino. L'allarme ai carabinieri è stato dato l'11 giugno.

Stando a La Nazione, gli autori del furto avrebbe manomesso la rete che delimita il giardino e forzato la porta del piano terra dell'abitazione. Avrebbero poi rovistato nei mobili del soggiorno: il bottino sarebbe stato magro, non sarebbero stati portati via beni di valore. Si indaga adesso sulle immagini di videosorveglianza.

