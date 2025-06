Moda e settore tessile: confronto europeo a Palazzo Medici Riccardi

Palazzo Medici Riccardi sarà la sede di un confronto di livello europeo venerdì 20 giugno dedicato all’analisi delle strategie da adottare nel settore tessile e della moda, alla luce dei recenti indirizzi comunitari.

Alle 9 la registrazione dei partecipanti.

Alle 9.30, nella Sala Luca Giordano, il saluto della Sindaca della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro. Il dibattito sarà quindi introdotto da Dario Nardella, europarlamentare del gruppo S&D, membro sostituto della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (Itre). Alle 10 le relazioni di Dan Nica, europarlamentare gruppo S&D, membro della Commissione Itre, e Francesco Torselli, europarlamentare gruppo Ecr, membro della Commissione per il Commercio Internazionale (Inta).

Seguirà una tavola rotonda con esponenti delle associazioni di categoria: Pascal Morand (Presidente Esecutivo della Fédération de la Haute Couture et de la Mode), Barbara Cimmino (Vicepresidente per l’export e l’attrazione degli investimenti, Confindustria) e Mario Jorge Machado (Presidente di Euratex).

Alle 11.30 l'intervento de Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sul sistema moda in Toscana.

Alle 12 confronto su 'Le Istituzioni e le sfide del territorio', con Jacopo Vicini, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze; Benedetta Squittieri, assessora al Commercio del Comune di Prato; Antonella Mansi, Presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana

La conferenza si svolgerà in italiano ed inglese.

Sarà disponibile un servizio di traduzione simultanea.

È richiesta la registrazione a: ufficiogabinetto@cittametropolitana.fi.it

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Notizie correlate