Montespertoli spiega il regolamento sulla street art in due incontri

Due appuntamenti di approfondimento sul progetto di street art pensato dall’amministrazione per il centro storico di Montespertoli: li organizza il Comune di Montespertoli per giovedì 26 giugno e mercoledì 2 luglio alle ore 18:30 presso l’auditorium “Vanna Cercenà” del Centro culturale “Le Corti” di via Sonnino.

Gli incontri sono innanzitutto rivolti ai proprietari di fondi di piazza del Popolo, via Roma, via Sonnino, via Alighieri, via Martini e piazza don Minzoni, piazza Machiavelli ma sono comunque pubblici e aperti alla cittadinanza. Nelle due occasioni l’amministrazione spiegherà ai proprietari la procedura per poter candidare le facciate degli immobili a ospitare opere d’arte muraria. Il regolamento che disciplina questa procedura è stato approvato recentemente dal Consiglio Comunale di Montespertoli e prevede due fasi: nella prima, chi ha proprietà sulle vie sopra indicate può candidare la propria facciata; nella seconda, gli artisti possono presentare progetti per le facciate che si sono candidate a ospitare le opere d’arte. Il regolamento prevede, tra le altre cose, la possibilità di sottoscrivere accordi tra chi realizza l’opera e chi mette a disposizione la facciata al fine di dare e avere precise garanzie sulla durata dell’intervento e sulla manutenzione dello stesso. L’intero procedimento sarà mediato e agevolato dall’amministrazione comunale, che offrirà supporto tecnico e potrà contribuire alle spese di realizzazione delle opere.

“Invitiamo tutti coloro che hanno un fondo o un appartamento nel centro storico a partecipare a questi incontri, che servono innanzitutto per presentare il progetto, fornire informazioni più di dettaglio su tempi e modalità d’attuazione, chiarire dubbi che possono sorgere. È importante, in questa fase, che la comunicazione tra cittadini e amministrazione sia massima e sia trasparente, perché crediamo molto nelle potenzialità di questo progetto e siamo certi che porterà enormi benefici estetici, di valorizzazione del commercio, dell’offerta culturale e turistica, e anche di valorizzazione del patrimonio immobiliare, per tutto il centro storico di Montespertoli” commenta il vicesindaco Marco Pierini.

Il Comune di Montespertoli invita dunque la cittadinanza – e, in particolare, chi ha proprietà in piazza del Popolo, via Roma, via Alighieri, via Martini, via Sonnino, piazza Don Minzoni, piazza Machiavelli – a partecipare agli incontri.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa