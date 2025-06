Muro per la sicurezza idraulica di Tinaia, tratto interrotto per 4 mesi

Si è tenuta nella serata di mercoledì 18 giugno l'assemblea pubblica a Tinaia, frazione che vedrà partire a breve dei lavori eseguiti dalla Regione Toscana per la sicurezza idraulica lungo via della Tinaia. Erano presenti il sindaco Alessio Mantellassi, la dirigente del Settore Lavori Pubblici Roberta Scardigli, i tecnici del Genio Civile Valdarno Superiore e quelli della Regione Toscana.

LE DICHIARAZIONI - "Abbiamo voluto questa assemblea per spiegare l'importanza di questi lavori, nonostante i disagi che causerà per i residenti l'interruzione della viabilità per molti mesi - spiega il sindaco Alessio Mantellassi -. Questo muro è stato indicato dal Genio Civile come necessario per garantire livelli di sicurezza idraulica che adesso non ci sono per cui è giusto partire in vista dell'estate così da anticipare la brutta stagione e concludere nei tempi previsti l'opera. Nelle richieste dei residenti è emersa la volontà di garantire il trasporto scolastico per i più giovani, e studieremo un metodo per gli studenti delle superiori, e l'eventuale ristoro per attività come il circolo che vedrebbe una riduzione importante di clienti con la strada chiusa".

LA SICUREZZA IDRAULICA - I lavori nello specifico prenderanno il via lunedì 23 giugno e dureranno fino a lunedì 20 ottobre 2025. Riguarderanno il tratto di via della Tinaia dove a oggi è presente il guard-rail lungo la strada, fino al ponticino di Capannone. Quel guard-rail sarà sostituito con un muro di fattura simile a quello presente nel tratto che porta all'incrocio con via del Piano della Tinaia. L'altezza del muro sarà calibrata in base all'argine dell'Arno, non legata all'altezza della strada. Questo perché la funzione del muro è quella di migliorare la sicurezza idraulica in un tratto molto vicino all'Arno, a tutela delle abitazioni della frazione e di quelle vicine (Serravalle, Cortenuova). La presenza del muro tutelerà da eventuali rischi di evacuazione in caso di allerte meteo importanti per l'ingrossarsi dell'Arno. Durante l'incontro è stato affrontato anche il discorso della sicurezza idraulica con altri progetti legati alla ex cava Manni, su cui il progetto sta andando avanti assieme al Consorzio di Bonifica.

I LAVORI - Il tratto in cui saranno eseguiti i lavori non presenta abitazioni. Sarà interdetto al transito veicolare e pedonale, questo perché all'avvio dei lavori verrà rimosso il guard-rail, unica protezione tra strada e argine prima della fine del muro, e la sicurezza verrebbe meno. Il divieto comincerà dalle ultime abitazioni di via della Tinaia, lato circolo. La viabilità sarà disciplinata tramite ordinanza, l'interruzione della strada sarà segnalata inoltre all'imbocco di tutte le strade che portano verso Tinaia. Ai residenti sarà garantito l'accesso con le auto nei pressi delle loro abitazioni. Il tratto di strada interessato sarà allargato di un metro dopo i lavori. Il tempo di 4 mesi è stato preso al massimo delle necessità possibile: la Regione conta di terminare in un tempo più ristretto.

ORDINANZA 262 DEL GIORNO 19 GIUGNO 2025 – L’emissione del provvedimento temporaneo con modifica della viabilità, in via della Tinaia, si è reso necessario per consentire l’attività di intervento per la mitigazione del rischio idraulico. Un intervento di rilevanza e urgente.

Pertanto dal giorno 23 giugno fino al 20 ottobre 2025 in via della Tinaia, nel tratto dal ponte fino all’altezza del civico n.76, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, motocicli, velocipedi e pedoni ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività e nel tratto dal civico n.46 fino all’altezza del civico n.76, sarà disposto il divieto di sosta per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività.

Le disposizioni non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

