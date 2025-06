Niccolò Pasqualetti, sanminiatese, è il Guest Designer di Pitti Immagine Uomo 108

È un giovane talento sanminiatese il Guest Designer dell’edizione 108 di Pitti Immagine Uomo, l’evento fiorentino in programma alla Fortezza da Basso dal 17 al 20 giugno 2025. Niccolò Pasqualetti, classe 1994 e autentico orgoglio toscano, rappresenta una delle voci più promettenti della nuova scena globale della moda, avendo conquistato un posto in finale al LVMH Prize 2024.

"Siamo andati a incontrare Niccolò durante la sua sfilata a Pitti - ha dichiarato Simone Giglioli, sindaco di San Miniato -. È un sanminiatese illustre che sta emergendo con grande successo nel mondo della moda, tanto da essere stato invitato come ospite speciale da Pitti. È per noi motivo di grande orgoglio e desideravamo conoscerlo di persona. A lui va il riconoscimento e l’apprezzamento di tutta la città di San Miniato, per un giovane che si sta facendo valere in un settore competitivo e dove, si farà valere. Siamo felici per lui e ci ha fatto molto piacere incontrarlo".

"Per me è un grande onore essere stato invitato a sfilare a questa edizione di Pitti Immagine Uomo - ha dichiarato Niccolò Pasqualetti -. Essendo nato vicino a Firenze, sono particolarmente felice di poter tornare qui a presentare il mio lavoro".

Niccolò Pasqualetti si è formato allo IUAV di Venezia, ha studiato in Belgio e alla fashion house The Row di New York. A Londra ha conseguito un master in womenswear presso la Central Saint Martins, mentre a Parigi ha lavorato nell’ufficio stile di Loewe. Nel 2021 ha lanciato il suo marchio omonimo, ricevendo lo stesso anno il Premio Franca Sozzani. Successivamente ha vinto il Camera Moda Fashion Trust nel 2023 e 2024, e nel 2024 è stato finalista al LVMH Prize. Oggi vive e lavora tra Parigi e la Toscana, dove realizza le sue collezioni con la collaborazione di artigiani locali.

Notizie correlate