Nuova vita in Madagascar per l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Fucecchio

Un’ambulanza che ha percorso qualcosa come 250.000 chilometri in oltre vent’anni di onorato servizio a favore della cittadinanza del comprensorio del cuoio e dell’Empolese Valdelsa e che adesso è pronta a conoscere una seconda vita addirittura in Madagascar (nel villaggio di Ampanenjanana), grazie a un progetto condiviso da Pubblica Assistenza Fucecchio e Movimento Shalom.

Il mezzo è in questione è l’ambulanza F8 della Pubblica fucecchiese, che nei giorni scorsi è stata consegnata allo spedizioniere direzione Madagascar, dove giungerà in un container assieme a un carico di scarpe donate da un’azienda locale per essere poi vendute a prezzi estremamente popolari alla popolazione della zona interessata dal progetto targato Shalom-Pubblica Assistenza.

Profonda soddisfazione da parte del presidente della Pubblica Assistenza di Fucecchio Luigi Checchi, che ha portato personalmente il mezzo al porto: “La F8 ha fatto la storia della nostra associazione negli ultimi vent’anni, consentendoci di aiutare il prossimo ogni giorno. Ed è bello che nel prossimo futuro vada a sostenere chi ha bisogno dall’altra parte del mondo, perché la solidarietà non conosce confini. In quelle terre le distanze da coprire per andare in ospedale sono spesso enormi e un’ambulanza può fare la differenza. Nel futuro sarebbe bello fare un ulteriore step aprendo un punto sanitario in loco”. Si pensi che spesso e purtroppo chi qui deve recarsi in ospedale – come una donna incinta – viene accompagnato a piedi, rischiando di morire durante il viaggio, sia perché c’è penuria di mezzi ma anche di patenti e autisti.

Anche il fondatore di Shalom don Andrea Pio Cristiani ha rimarcato l’importanza di un progetto del genere: “Sul fronte della solidarietà dobbiamo avere una visione mondiale e noi da 50 anni proviamo a portare sviluppo in quei territori svantaggiati; in questo caso siamo felici di farlo insieme alla Pubblica Assistenza di Fucecchio, perché un’ambulanza potrà salvare molte vite. In futuro vorremmo anche raccogliere di fondi per finanziare una borsa di studio che permetta a un persona di quel luogo di diventare ostetrica”. Referente Shalom per il Madagascar è don Nicolas Rakotoarisoa, originario proprio dell’isola a largo dell’Africa Meridionale e viceparroco della parrocchia di San Giovanni Battista a Fucecchio. Il viceparroco volerà in Madagascar a luglio, mentre in agosto arriverà una delegazione di Shalom guidata da don Andrea per l’inaugurazione della scuola intitolata a Massimo Toschi, che potrà ospitare fino a 200 bambini.

Fonte: COMUNICATO CONGIUNTO PA FUCECCHIO – MOVIMENTO SHALOM

