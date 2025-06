Pari opportunità in finanza: a Pomarance il convegno di Impresa Donna Confesercenti

Impresa Donna Confesercenti Valdera-Cuoio-Valdicecina organizza mercoledì 26 giugno alle ore 15:30, presso il Teatro de Larderel di Pomarance, il convegno “ Pari opportunità in finanza per le imprese femminili ”, un importante momento di confronto sulle sfide che le

donne imprenditrici affrontano nell’accesso al credito e sugli strumenti disponibili per superarle.

Durante l’incontro interverranno vari professionisti del settore tra cui : Cecilia Ribassi imprenditrice nel settore del cioccolato, Barbara Setti rappresentante della Fondazione Finanza Etica, Dott. Massimo Frangioni, consulente di Italia Comfidi, Claudio Del Sarto Responsabile di Confesercenti Val di Cecina

A moderare l'incontro sarà la presidente di Impresa Donna Filomena Sprovieri, promotrice dell'iniziativa insieme all’intera presidenza del neo gruppo di Impresa Donna.

L’incontro nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori – dichiara la presidente Sprovieri - su uno dei principali ostacoli allo sviluppo dell’imprenditoria femminile : le difficoltà nell’ottenere finanziamenti adeguati, e di proporre strategie e soluzioni concrete per superarle.

Al termine del convegno, i partecipanti saranno invitati a un aperitivo presso la Libreria Aveglia, per proseguire il dialogo in un contesto informale fra i partecipanti.

Fonte: Ufficio stampa

