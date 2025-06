Uccise l'ex moglie in strada a Barga: condannato all'ergastolo

Vittorio Pescaglini è stato condannato all'ergastolo. Il 56enne nel febbraio 2024 a Fornaci di Barga uccise l'ex moglie, la 51enne Maria Batista Ferreira. La donna venne accoltellata in strada, di fronte all'albergo dove si era trasferita. Il femminicidio avvenne dopo la separazione dei coniugi, i due stavano per divorziare e la firma era prevista per il giorno successivo al crimine.

La corte d’assise di Lucca ha deciso per l’imputato il massimo della pena dopo un’ora di camera di consiglio, accogliendo le richieste del pm. Stabilita anche un provvisionale di 80mila euro per il risarcimento a ciascuno dei due figli che la donna aveva avuto da precedenti relazioni.

