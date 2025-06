Piscina di Empoli, il Comune partecipa a un bando e chiede 10 milioni per il rifacimento

Il Comune di Empoli ha partecipato al Bando Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri sui Piani di Sviluppo in aree dismesse per interventi orientati alla riqualificazione di aree pubbliche chiedendo il massimo finanziabile, ossia 10 milioni di euro, per la piscina comunale del quartiere di Serravalle.

Il progetto, che deve riguardare immobili a uso pubblico, si chiama Empoli sul Fiume. Il progetto di Piano di sviluppo è il risultato del pensiero che, partendo dalle radici della comunità empolese, intende ridare vita a tutto ciò che sta intorno all’Arno.

Seppur nel corso della storia l’Arno sia sempre stato al centro della città di Empoli e principale collegamento tra tutti i comuni del territorio, con il passare dei secoli ha perso il suo ruolo centrale, andando sempre di più a configurarsi come barriera e non come elemento di unione.

Il progetto, nel dare nuova vita all’Arno, riscopre le radici della città e del territorio, riportando la toscanità all’interno della comunità empolese e proiettandosi verso gli obiettivi strategici dell’Unione Europea: la mobilità sostenibile, il progresso sociale e la rigenerazione del patrimonio edilizio dismesso.

Il programma strategico è finalizzato alla realizzazione di interventi tra loro complementari e sinergici per la riqualificazione urbana di aree degradate e dismesse, l’integrazione sociale, la promozione della mobilità urbana sostenibile e il potenziamento del sistema territoriale.

All'interno di Empoli sul Fiume si mostra l'impegno dell'amministrazione per riqualificare un'area che si affaccia sull'Arno, con i progetti in corso per la Ciclopista sull'Arno (3,3 milioni, con 2,6 milioni da fondi europei FESR), il rifacimento di piazza Matteotti (400mila euro da fondi comunali) e la riqualificazione degli ex Macelli (3,2 milioni di cui 2,56 da fondi europei FESR). Oltre a questo, la parte preponderante è quella dedicata al rifacimento della piscina, il cui costo è stimato intorno ai 14 milioni. L'amministrazione ha chiesto l'importo massimo finanziabile dal progetto (10 milioni) per sostenere i lavori.

"Sin dall'insediamento dell'amministrazione - spiega il sindaco Alessio Mantellassi - abbiamo lavorato per la questione piscina, ricordo la visita del Ministro dello Sport, Andrea Abodi, in occasione della presentazione del progetto per il nuovo stadio dell'Empoli Fc. Da allora il dossier è sempre stato sul nostro tavolo e abbiamo colto l'occasione con questo bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per presentare la nostra proposta, integrata con tante altre opere pubbliche su cui stiamo lavorando. Speriamo che possa essere valorizzato così da avere un importante sostegno sulla piscina, un'opera cara a tanti empolesi e cittadini dei comuni vicini, che ha bisogno di importanti lavori di riqualificazione".

"Stiamo mettendo in campo tutte le energie per provare a portare a casa la possibilità di una completa riqualificazione della piscina comunale. Un luogo caro agli empolesi, dove si trovano servizi importanti per la collettività: dall'attività sportiva a quella di riabilitazione passando dai corsi di nuoto. L'impegno dell'amministrazione è massimo e costante", ha concluso l'assessora allo Sport, Laura Mannucci.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa