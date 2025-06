Ristoratore trovato senza vita a Livorno, lutto anche a Ponte a Egola

Si chiamava Rosario Surace e avrebbe compiuto 47 anni in autunno. È stato trovato senza vita in via della Coroncina a Livorno, dove abitava. Era originario di Ponte a Egola (San Miniato) dove era cresciuto e aveva ancora molti amici. La tragica scoperta è avvenuta martedì 16 giugno verso le 20.30.

Surace lavorava come ristoratore a una paninoteca di Livorno, in passato aveva gestito col padre alcuni locali a San Miniato tra cui un bar sulla Tosco Romagnola. Proprio il padre ha provato a contattare in figlio nella giornata di martedì ma, non ricevendo risposte, è andato a controllare e lo ha trovato senza vita.

Sul posto è arrivata la polizia oltre ai soccorsi. I sanitari inviati dal 118 hanno constatato il decesso e la salma di Surace è stata poi trasportata all’obitorio dei Lupi, a disposizione del magistrato. Dovrebbe essere effettuata l'autopsia, ma le prime ipotesi parlano di una morte per malore.

Notizie correlate